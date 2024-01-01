"Скорая" KIA Bongo будет работать в Черкасской области

Это одна из тех 20 машин, что на прошлой неделе поступили в подарочном транспортном транше в Украину. Всего в этом пакете помощи должно прибыть две сотни “скорых”.

Как вчера, 5 ноября, сообщило Управление здравоохранения Черкасской области, карета медицинской помощи прибыла в Жашков в полной комплектации. Ее салон "оборудован современной медицинской аппаратурой, что улучшит оказание помощи пациентам во время транспортировки в больницу".

Читайте также Регионы в ожидании корейских "скорых": KIA Bongo уже в Киеве

И хотя в коротком сообщении медицинского ведомства модель автомобиля не указана, по снимкам просматриваются черты машины скорой медицинской помощи на шасси KIA Bongo. Для украинских автопарков станций неотложной помощи и медицины катастроф эта модель спецтранспорта с недавних пор стала знакома благодаря предыдущим транспортным траншам правительства Кореи.

Медицинский кубоватый фургон Bongo на шасси LCV имеет небольшие размеры (6195x1818x2675), но этот автомобиль не уступает ходовым возможностям, выносливостью и хорошей амортизацией более известным в Украине европейским "скорым".

Читайте также Редкие корейские "быстрые" KIA Bongo теперь работают чуть ли не на передовой

В моторной нише стоит экономичный 2,5-литровый двигатель мощностью 130 л.с., который работает с механической коробкой передач. В городском режиме "скорая" будет брать где-то под 11 л на 100 километров пробега, но на трассе можно уложиться в 8-9 л дизтоплива.

Читайте также В Украине стало больше южнокорейских "скорых" KIA Bongo и Hyundai Staria

В ближайшее время в Украину должны несколькими партиями прибыть остальные машины из запланированных двух сотен. Эта техника, как на прошлой неделе сообщало Министерство здравоохранения Украины, обошлась правительству Кореи в 12 миллионов долларов. Поставка проходит под патронатом Посольства Кореи в Украине.

Фото: Минздрав Украины