Внешние изменения – минимальны.

Kia Sorento 2020 модельного года получила новые системы безопасности и опции, а внешне осталась такой же, как предшественник.

Кроссовер Sorento нынешнего поколения был представлен в 2014 году, а в 2017-м пережил существенный рестайлинг. Сейчас говорим о промежуточном обновлении перед выходом следующего поколения.

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Внешне Kia Sorento практически не изменился. Отличить обновленную модель можно разве что по радиаторной решетке от версии GT-Line – такие теперь будут во всех версиях кроссовера. Топовые комплектации Соренто получат новые 19-дюймовые легкосплавные диски. Выбор силовых агрегатов остался без изменений.



Фото: Kia Sorento 2020 модельного года / Kia

Kia Sorento получил расширенный набор электронных помощников, в том числе систему экстренного торможения, удержания в полосе, контроля усталости водителя и контроля задней части при выезде с парковки. Электропривод багажной двери стал двухрежимным – теперь двери могут открываться с обычной или высокой скоростью.

Список опций модели пополнили такие позиции, как черные элементы отделки кузова (рамка решетки радиатора, диски, корпуса зеркал), а также спортивная подвеска с другими амортизаторами и пружинами.

Скорее всего, увидеть новый Kia Sorento вживую можно будет на автосалоне в Женеве, стартующем в начале марта.

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