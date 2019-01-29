Зовнішні зміни – мінімальні.

Kia Sorento 2020 модельного року отримав нові системи безпеки та опції, а зовні залишився таким же, як попередник.

Кросовер Sorento нинішнього покоління був представлений у​ 2014 році, а в 2017-му пережив суттєвий рестайлінг. Наразі говоримо про проміжне оновлення перед виходом наступного покоління.

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Зовні Kia Sorento практично не змінився. Відрізнити оновлену модель можна хіба що за радіаторними ґратами від версії GT-Line – такі тепер будуть у всіх версіях кросовера. Топові комплектації Соренто отримають нові 19-дюймові легкосплавні диски. Вибір силових агрегатів залишився без змін.



Фото: Kia Sorento 2020 модельного року / Kia

Kia Sorento отримав розширений набір електронних помічників, в тому числі систему екстреного гальмування, утримання в смузі, контролю втоми водія і контролю задньої частини при виїзді з парковки. Електропривод багажних дверей став дворежимним – тепер двері можуть відкриватися зі звичайною або високою швидкістю.

Список опцій моделі поповнили такі позиції, як зачорнені елементи оздоблення кузова (рамка решітки радіатора, диски, корпуси дзеркал), а також спортивна підвіска з іншими амортизаторами і пружинами.

Швидше за все, побачити новий Kia Sorento вживу можна буде на автосалоні у Женеві, що стартує на початку березня.

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