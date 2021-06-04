Кроссоверы Kia нового образца, как Sorento и Telluride, имеют неплохой спрос, но новый Sportage обещает быстро их обогнать, благодаря свежему дизайну, современной технике и технологиям.

CUV или Crossover Utility Vehicles – один из самых популярных классов автомобилей в Америке. В этом сегменте представлены, например, Toyota RAV4 и Hyundai Tucson, а вскоре к ним присоединится новый Sportage.

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Если актуальное поколение модели внешне часто сравнивали с Porsche Cayenne, то модель 2022 года больше похожа на Lamborghini Urus со скидкой 90%.

Официальные тизерные снимки от Kia, опубликованные на днях, предоставили возможность увидеть ключевые элементы дизайна будущего кроссовера. А особенно ловкому дизайнеру – создать реалистичные рендеры авто. Насколько они точны, сможем увидеть уже совсем скоро, ведь производитель представит новинку 8 июня.

Фото: Kia Sportage 2022 / Gotcha Cars

Sportage пятого поколения имеет заводской индекс NQ5. Кроссовер будет иметь фирменную решетку радиатор "Тигровый нос", окруженную фарами сложной формы, как в последней Оptima/K5. Нижний бампер напоминает новый электрокар Kia EV6. В профиль Sportage выглядит достаточно просто, имея простые и чистые линии кузова.

Kia не раскрыла никаких технических деталей, но можно ожидать, что все силовые агрегаты достанутся новому Sportage от родственного Hyundai Tucson. Если так, то основными агрегатами будут 1,6-литровый турбомотор и 2,5-литровый GDI. Скорее всего, в линейке моторов также будут один-два гибрида.