Кросовери Kia нового зразка, як Sorento та Telluride, мають непоганий попит, але новий Sportage обіцяє швидко їх обігнати, завдяки свіжому дизайну, сучасній техніці та технологіям.

CUV або Crossover Utility Vehicles – один із найпопулярніших класів автомобілів в Америці. У цьому сегменті представлені, наприклад, Toyota RAV4 та Hyundai Tucson, а незабаром до них приєднається новий Sportage.

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Якщо актуальне покоління моделі зовні часто порівнювали з Porsche Cayenne, то модель 2022 року більше схожа на Lamborghini Urus зі знижкою 90%.

Офіційні тизерні знімки від Kia, розповсюджені днями, надали можливість побачити ключові елементи дизайну майбутнього кросовера. А особливо вправному дизайнеру – створити реалістичні рендери авто. Наскільки вони точні, зможемо побачити вже зовсім скоро, адже виробник представить новинку 8 червня.

Фото: Kia Sportage 2022 / Gotcha Cars

Sportage п‘ятого покоління має заводський індекс NQ5. Кросовер матиме фірмову решітку радіатор “Тигровий ніс”, оточену фарами складної форми, як в останньої Оptima/K5. Нижній бампер нагадує новий електрокар Kia EV6. У профіль Sportage виглядає досить просто, маючи прості та чисті лінії кузову.

Kia розкрила жодних технічних деталей, але можна очікувати, що всі силові агрегати дістануться новому Sportage від спорідненого Hyundai Tucson. Якщо так, основними агрегатами будуть 1,6-літровий турбомотор та 2,5-літровий GDI. Швидше за все, в лінійці моторів також будуть один-два гібриди.