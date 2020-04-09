Жюри конкурса World Car of the Year 2020 назвали победителей.

Украинцы еще не успели даже увидеть новый флагманский внедорожник Kia, а международная коллегия журналистов премии “Всемирный автомобиль года” уже успела присудить Telluride почетный титул лучшей модели 2020 года.

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Жюри из 86 автомобильных журналистов со всего мира высоко оценили Kia Telluride за сочетание стиля, комфорта и доступности (соотношение цена – качество) и безопасности. Корейский кроссовер обошел по набранным баллам пару японских новинок – Mazda3 и Mazda CX-30.

В то время, как Telluride взял титульную награду, Porsche Taycan получил два титула: World Luxury Car и World Performance Car – Лучший люксовый автомобиль года и Лучший высокопроизводительный автомобиль года. В этих категориях конкуренция была намного жестче, против Taycan выступали Mercedes EQC, Toyota Supra, а также собственный Porsche 911.

Жюри высоко оценило дизайн и технологичность Taycan, а также его статусный вид, уровень безопасности и комфортный салон. А вот стоимость немецкой модели стала для Taycan минусом, что и не удивительно.

Лучшим городским автомобилем года назван Kia Soul. Кубический хэтчбек опередил MINI Cooper SE Electric и Volkswagen T-Cross.

Лучшим автомобилем по дизайну стала Mazda3, которая едва не уступила в этом Taycan – японская новинка набрала 179 баллов, а немецкий электрокар – 177.

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