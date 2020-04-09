Журі конкурсу World Car of the Year 2020 назвало переможців.

Українці ще не встигли навіть побачити новий флагманський позашляховик Kia, а міжнародна колегія журналістів премії “Світовий автомобіль року” вже встигла присудити Telluride почесний титул кращої моделі 2020 року.

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Журі з 86 автомобільних журналістів з усього світу високо оцінило Kia Telluride за поєднання стилю, комфорту та доступності (співвідношення ціна-якість) та безпеки. Корейський кросовер обійшов за набраними балами пару японських новинок – Mazda3 та Mazda CX-30.

У той час, як Telluride взяв титульну нагороду, Porsche Taycan отримав два титули: World Luxury Car та World Performance Car – Кращий люксовий автомобіль року та Кращий високопродуктивний автомобіль року. У цих категоріях конкуренція була набагато жорсткішою, проти Taycan виступали Mercedes EQC, Toyota Supra, а також власний Porsche 911.

Журі високо оцінило дизайн та технологічність Taycan, а також його статусний вигляд, рівень безпеки та комфортний салон. А от вартість німецької моделі стала для Taycan мінусом, що й не дивно.

Кращим міським автомобілем року названо Kia Soul. Кубічний хетчбек випередив MINI Cooper SE Electric та Volkswagen T-Cross.

Кращим автомобілем за дизайном стала Mazda3, котра ледь не поступилась у цьому Taycan – японська новинка набрала 179 балів, а німецький електрокар – 177.

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