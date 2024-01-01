Kia вскоре представит сразу три новых электромобиля

Kia покажет новинки на мероприятии под названием EV Day в Таррагоне, Испания. Главной темой дня будет дебют Kia EV4. Модель будет предлагаться в кузовах седан и хэтчбек и будет доступна на всех ведущих мировых рынках.

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Как отмечает Carscoops, стоит ожидать, что модель получит две батареи на выбор с емкостью 58,3 и 81,4 кВт-ч. Они будут питать один электромотор на 150 кВт (204 л.с.) и 283 Нм крутящего момента.

Также не менее важной станет презентация нового электрофургона Kia PV5. Как и EV4, эта модель была предварительно представлена одноименной концепцией. Сейчас об автомобиле что известно, однако, стоит ожидать, что корейский автопроизводитель предоставит ей смелый дизайн.

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Сообщается, что последним дебютирует концепт под названием Kia EV2. Вероятно, это предварительный показ будущего компактного электромобиля, возможно, кроссовера. Тизерное видео показывает, что новый EV2 будет иметь стильную переднюю часть с вертикальной оптикой.