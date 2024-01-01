Kia незабаром представить одразу три нових електромобілі

Kia покаже новинки на заході під назвою EV Day у Таррагоні, Іспанія. Головною темою дня буде дебют Kia EV4. Модель пропонуватиметься в кузовах седан та хетчбек й буде доступна на всіх провідних світових ринках.

Читайте також: Новий компактний кросовер Kia Syros отримав незвичний дизайн

Як зазначає Carscoops, варто очікувати, що модель отримає дві батареї на вибір з ємністю 58,3 та 81,4 кВт-год. Вони живитимуть один електромотор на 150 кВт (204 к.с.) й 283 Нм крутного моменту.

Також не менш важливою стане презентація нового електрофургона Kia PV5. Як і EV4, ця модель була попередньо представлена одноіменною концепцією. Наразі про автівку що відомо, проте, варто очікувати, що корейський автовиробник надасть їй сміливий дизайн.

Також цікаво: Kia відкликає 75 тисяч кросоверів Sorento, адже у них можуть згаснути фари

Повідомляється, що останнім дебютує концепт під назвою Kia EV2. Ймовірно, це попередній показ майбутнього компактного електромобіля, можливо, кросовера. Тизерне відео показує, що новий EV2 матиме стильну передню частину з вертикальною оптикою.