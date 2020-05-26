У корейского автопроизводителя есть несколько подходящих концептов

Руководитель европейского подразделения Kia Motors Europe Эмилио Эррера рассказал британскому изданию Auto Express, что его компания изучает возможность запуска субкомпактного городского электрокара.

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“В нашем проекте рассматриваются предложения такого типа, как Citroen Ami. Мы называем их автомобилями L6 и L7. Выверенная ценовая политика сделает их отличной альтернативой общественному транспорту. Мы видим реальный потенциал”, – отметил топ-менеджер.



Фото: неофициальный рендер электрического ситикара Kia / Auto Express

По классификации ЕЭК ООН подобные транспортные средства относятся к категориям “легкий квадроцикл” L6e и “тяжелый квадроцикл” L7e. Пассажирские подвиды: L6e-BP и L7e-CP. Подобный транспорт распространен в Китае и азиатских странах, однако в Европе также можно встретить автомобили такого типа, хотя и значительно меньше.



Фото: популярный китайский электрический “квадроцикл” Baojun e300 / Baojun

Эррера рассказал, что из-за коронавируса, люди все чаще отдают преимущество личному транспорту перед общественным. Так, опрос в Китае показал, что персональный транспорт стремятся иметь уже не 34, а 65 процентов граждан. Конечно, приобрести новое авто по карману не каждому, поэтому все популярнее становится возможность покупки “по подписке” с небольшим ежемесячным взносом, как это было сделано для Citroen Ami.

Разработку новой платформы для ситикара возглавит Kia, которая поделится ею с Hyundai. Серийный автомобиль такого формата должен появиться в 2021-2022 году.

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