У корейського автовиробника є кілька підходящих концептів

Керівник європейського підрозділу Kia Motors Europe Еміліо Еррера розповів британському виданню Auto Express, що його компанія вивчає можливість запуску субкомпактного міського електрокара.

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“У нашому проекті розглядаються пропозиції такого типу, як Citroen Ami. Ми називаємо їх автомобілями L6 і L7. Вивірена цінова політика зробить їх чудовою альтернативою громадському транспорту. Ми бачимо реальний потенціал”, – зазначив топ-менеджер.



Фото: неофіційний рендер електричного сітікара Kia / Auto Express

За класифікацією ЄЕК ООН подібні транспортні засоби відносяться до категорій “легкий квадроцикл” L6e та “важкий квадроцикл” L7e. Пасажирські підвиди: L6e-BP і L7e-CP. Подібний транспорт розповсюджений у Китаї та азіатських країнах, однак в Європі також можна зустріти автомобілі такого типу, хоча й значно менше.



Фото: популярний китайський електричний “квадроцикл” Baojun e300 / Baojun

Еррера розповів, що через коронавірус, люди все частіше віддають перевагу персональному транспорту перед громадським. Так, опитування у Китаї показало, що на персональний транспорт прагнуть мати вже не 34, а 65 відсотків громадян. Звісно, придбати нове авто по кишені не кожному, тому все популярнішим стає можливість покупки “за підпискою” з невеликим щомісячним внеском, як це було зроблено для Citroen Ami.

Розробку нової платформи для сітікара очолить Kia, котра поділиться нею з Hyundai. Серійний автомобіль такого формату повинен з’явитись у 2021-2022 році.

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