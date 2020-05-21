Хто тільки не береться за виробництво автомобілів у наші дні – виробники телевізорів та пилососів, дизайн-студії та забудовники нерухомості... Свою спробу показала і британська фірма Mullholland Group.

Відома британська марка TVR у 2017 році представила третє покоління спорткара Griffith з 5-літровим V8 Cosworth та механічною коробкою передач. Європейські еко-норми заважають розпочати виробництво автомобіля, однак інша британська фірма створила спорткар, котрий називає “ідеологічним спадкоємцем класичних TVR”.

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Автомобіль від Mullholland отримав промовисту назву Legend 480. Це перша спроба постачальника компонентів для гоночних і спортивних болідів зробити власний автомобіль.

Детальні характеристики спорткара поки не розкриті, однак виробник надав інформацію про основні цифри: під видовженим капотом ховається мотор V8 з віддачею у 480 кінських сил, під’єднаний до 6-ступінчатої механічної коробки передач з приводом на задню вісь. За непідтвердженою інформацією, це може бути той самий мотор, яким повинен оснащуватись TVR Griffith. Для останнього були заявлені розгін до першої сотні за чотири секунди і максималка у 320 км/год.

Фото: Mullholland Legend 480 / Mullholland Group

Legend 480 має шасі з вуглепластику, розроблене підрозділом композитів компанії і виготовлене за методологією комплектуючих для Формули 1. Ціну автомобіля новоявлений виробник не називає, однак вже зараз готовий прийняти попереднє замовлення від зацікавлених.

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