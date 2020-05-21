Кто только не берется за производство автомобилей в наши дни – производители телевизоров и пылесосов, дизайн-студии и застройщики недвижимости... Свою попытку показала и британская фирма Mullholland Group.

Известная британская марка TVR в 2017 году представила третье поколение спорткара Griffith с 5-литровым V8 Cosworth и механической коробкой передач. Европейские эко-нормы мешают начать производство автомобиля, однако другая британская фирма создала спорткар, который называет “идеологическим наследником классических TVR”.

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Автомобиль от Mullholland получил красноречивое название Legend 480. Это первая попытка поставщика компонентов для гоночных и спортивных болидов сделать собственный автомобиль.

Подробные характеристики спорткара пока не раскрыты, однако производитель предоставил информацию про основные цифры: под удлиненным капотом скрывается мотор V8 с отдачей в 480 лошадиных сил, подключенный к 6-ступенчатой механической коробке передач с приводом на заднюю ось. По неподтвержденной информации, это может быть тот же мотор, которым должен оснащаться TVR Griffith. Для последнего были заявлены разгон до первой сотни за четыре секунды и максималка в 320 км/ч.

Фото: Mullholland Legend 480 / Mullholland Group

Legend 480 имеет шасси из углепластика, разработанное подразделением композитов компании и изготовленное по методологии комплектующих для Формулы 1. Цену автомобиля новоявленный производитель не называет, однако уже сейчас готов принять предварительный заказ от заинтересованных.

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