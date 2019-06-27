После серьезного ливня, который стал причиной падения деревьев, столица остановилась в пробках.

Пробки в Киеве вечером 27 июня 2019 года наблюдаются на всех основных магистралях города. Причин "стояния" автомобилей сразу несколько. Во-первых, гроза спровоцировала падение многих конструкций и деревьев, которые в некоторых местах перегородили улицы. Также после дождя увеличилось количество ДТП, что всегда наблюдается в украинских городах. А третья причина – массовый выезд горожан за пределы крупных населенных пунктов, так как впереди сразу три выходных.



Пробки в Киеве 27.06.2019. Карта: maps.google.com

Крупнейшие заторы в Киеве образовались на мостах с правого на левый берех Днепра, на выездах из города в направлениях Житомира, Одессы и Борисполя, на Окружной дороге и проспекте Победы.

Напомним, как действовать, если на авто упало дерево.