Після серйозної зливи, яка стала причиною падіння дерев, столиця стала в заторах.

Затори в Києві ввечері 27 червня 2019 року спостерігаються на всіх основних магістралях міста. Причин "стояння" автомобілів одразу кілька. По-перше, гроза стала причиною падіння багатьох конструкцій та дерев, які деколи перегородили вулиці. Також після дощу збільшилась кількість ДТП, що завжди спостерігається в українських містах. А третя причина – масовий виїзд містян за межі великих населених пунктів, адже попереду одразу три вихідні.

Затори в Києві 27.06.2019. Карта: maps.google.com

Найбільші затори в Києві утворились на мостах з правого на лівий берех Дніпра, на виїздах з міста в напрямках Житомира, Одеси та Борисполя, на Кільцевій дорозі та проспекті Перемоги.

Нагадаємо, як діяти, якщо на авто впало дерево.