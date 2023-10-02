Дорожники обещают такую ситуацию в ближайшие два месяца.

Второго октября начался капитальный ремонт столичной Окружной дороги. В результате весь транзитный транспорт, а также жители соседних городов населением около ста тысяч человек стали заложниками многочасовых пробок.

Кстати говоря в следующем году денег на строительство дорог не будет

В настоящее время ремонтируют единственный участок Кольцевой дороги, который оставался в плохом состоянии после реконструкции этой магистрали. напоминаем, Кольцевая (или Окружная) дорога соединяет въезд в столицу со стороны Одессы и Житомира.

Ремонтируемый участок – от поворота на город Вишневое до Жулянского моста. Чтобы сделать этот отрезок, дорожники попеременно перекрывают две отдельных полосы в каждую сторону движения. На первом этапе ремонтируют участок от поворота на Вишневое к Жулянскому мосту в сторону Одесской трассы. Также закрыт левый поворот с Окружной дороги на ул. Николая Трублаини и обратно (в сторону Одесской площади). Потому весь транспорт направлен на противоположную сторону.

Кроме того, изменена организация движения из Вишневого и Софиевской Борщаговки. Если раньше движение транспорта оттуда направлением на Житомирскую трассу происходило через разворот на Кольцевой дороге, то теперь на выезде поставили светофор, и транспорт налево поворачивает именно во время "зеленого" сигнала. В то же время транзитный транспорт вынужден ждать в пробке. Кроме этого выезда, "забиты" и альтернативные пути и улицы, по которым водители добираются в Вишневое, Боярку и Софиевскую Борщаговку.