Дорожники обіцяють таку ситуацію протягом найближчих двох місяців.

Другого жовтня розпочався капітальний ремонт столичної Кільцевої дороги. В результаті весь транзитний транспорт, а також жителі сусідніх міст населенням близько сто тисяч осіб стали заручниками багатогодинних заторів.

До речі в наступному році грошей на будівництво доріг не буде

Наразі ремонтують єдину ділянку Кільцевої дороги, яка залишалася в поганому стані після реконструкції цієї магістралі. нагадуємо, Кільцева (або Окружна) дорога з’єднує в’їзд у столицю зі сторони Одеси та Житомира.

Ділянка, що ремонтують – від повороту на місто Вишневе до Жулянського мосту. Щоб зробити цей відрізок, дорожники почергово перекривають дві окремих смуги в кожну сторону руху. На першому етапі ремонтують ділянку напрямом від повороту на Вишневе до Жулянського мосту в сторону Одеської траси. Також закритий лівий поворот із Кільцевої дороги на вул. Миколи Трублаїні та у зворотному напрямку (в сторону Одеської площі). Тому весь транспорт направлений на протилежну сторону.

Окрім того, змінено організацію руху з Вишневого та Софіївської Борщагівки. Якщо раніше рух транспорту звідти напрямком на Житомирську трасу відбувався через розворот на Кільцевій дорозі, то тепер на виїзді поставили світлофор, і транспорт наліво повертає саме під час “зеленого” сигналу. Водночас транзитний транспорт вимушений чекати у заторі. Окрім цього виїзду, “забиті” й альтернативні шляхи та вулиці, якими водії добираються у Вишневе, Боярку та Софіївську Борщагівку.