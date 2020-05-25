Киевская таможня в сотрудничестве с Интерполом зафиксировала факт ввоза авто премиум-класса по поддельным документам.

BMW M5 мощностью более 600 лошадиных сил, который набирает скорость от 0 до 100 км/ч за 3.4 секунды, прибыл для оформления на таможенный пост «Житомир» Киевской таможни с последующим отправлением на адрес одно из винницких специализированных обществ.

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Согласно товаросопроводительным документам, свидетельство о регистрации спорткара стоимостью 63 700,00 евро или 1,7 млн. грн. было выдано регистрационными органами Швейцарии, а предыдущим владельцем транспортного средства была указана швейцарскяа компания.

Однако, как свидетельствовал ответ Национального центрального бюро Интерпола в Швейцарии, данный автомобиль на учете в регистрационных органах этой страны не находился, а компания, указанная как предыдущий владелец авто, на территории Швейцарии не зарегистрирована.

Таким образом установлено, что транспортное средство марки «BMW M5» 2019 года перемещено через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля путем представления таможенному органу документов, содержащих признаки подделки.

Существует вероятность, что документы на автомобиль были подделаны, чтобы придать ему статус подержанного, таким образом, существенно сэкономив на налогах, ведь цена такого «BMW M5» колеблется в пределах 150 тысяч евро (4,5 млн). т.е. втрое больше заявленной стоимости.

В отношении руководителя отечественного сообщества, в адрес которого прибыл автомобиль, составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренных ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Ответственность по данной статье предусматривает наказание в виде 100% штрафа от стоимости автомобиля и его конфискацию.

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