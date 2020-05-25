Київська митниця у співпраці з Інтерполом зафіксувала факт ввезення авто преміум-класу за підробленими документами.

BMW M5 потужністю понад 600 кінських сил, який набирає швидкість від 0 до 100 км/год за 3.4 секунди, прибув для оформлення на митний пост «Житомир» Київської митниці з подальшим відправленням на адресу одного з вінницьких спеціалізованих товариств.

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Згідно з товаросупровідними документами, свідоцтво про реєстрацію спорткару вартістю 63 700,00 євро або 1,7 млн. грн. було видане реєстраційними органами Швейцарії, а попереднім власником транспортного засобу було зазначено швейцарську компанію.

Однак, як свідчила відповідь Національного центрального бюро Інтерполу в Швейцарії, даний автомобіль на обліку у реєстраційних органах цієї країни не перебував, а компанія, зазначена як попередній власник авто, на території Швейцарії не зареєстрована.

Таким чином встановлено, що транспортний засіб марки «BMW M5» 2019 року, переміщений через митний кордон України з приховуванням від митного контролю через подання митному органу документів, що містять ознаки підробки.

Існує ймовірність, що документи на авто були підроблені, аби надати йому статусу вживаного, таким чином, суттєво зекономивши на податках, адже ціна такого «BMW M5» коливається в межах 150 тисяч євро (4,5 млн.грн.), тобто втричі більше від заявленої вартості.

Стосовно керівника вітчизняного товариства, на адресу якого прибув автомобіль, складено протокол про порушення митних правил, передбачених ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.

Відповідальність за даною статтею передбачає покарання у вигляді 100% штрафу від вартості автомобіля та його конфіскацію.

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