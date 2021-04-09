27 марта 2021 года дилерскому центру Jaguar Land Rover Киев Запад исполнилось 9 лет. В честь годовщины дилер предложил существенные выгоды на 9 автомобилей различных моделей.

Столичный дилерский центр Jaguar Land Rover Киев Запад, который находится вблизи Одесской площади – один из самых новых и современных в Украине и Европе. Однако свою историю он начал с автосалона в составе городка VIDI Автосити в 2012 году. За это время изменилось расположение центра, модельный ряд, концепция автосалона и оборудование сервиса. Однако традиции обслуживания клиентов на самом высоком уровне сохранились.

Недаром же постоянными клиентами Jaguar Land Rover Киев Запад являются известные в Украине бизнесмены и селебрити. За последние годы владельцами Jaguar или Land Rover из этого салона стали Сергей Ребров, Олег Скрипка, Дмитрий Монатик, Эктор Хименес-Браво, Владимир Остапчук и другие знаменитости. Впрочем, “звездный” уровень сервиса здесь практикуют для каждого клиента, независимо от его публичности.

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Главная миссия работы в дилерском центре Jaguar Land Rover Киев Запад – удовлетворение потребностей клиента через предоставление качественных услуг. Все работники компании объединены общей клиенториентированной стратегией: предоставлять первоклассные товары и услуги, повышать качество жизни своих клиентов.

Дилерский центр Jaguar Land Rover Киев Запад построен согласно единственной в мире концепции двух брендов, где автосалоны оформлены в британском стиле – роскошно и комфортно. Однако есть вещи, которые отличают именно этот автоцентр от подобных.

В дилерском центре Jaguar Land Rover Киев Запад проходят презентации обновленных моделей, проходят мероприятия, на которых клиенты первыми знакомятся и тестируют новинки. Сейчас в автоцентре уже присутствуют автомобили 2021 модельного года – Discovery Sport, Range Rover Velar, Range Rover Evoque и легендарный Land Rover Defender. А уже в апреле ожидают обновленный Discovery. В салоне Jaguar демонстрируются обновленные I-Pace и E-Pace, а также хорошо знакомый F-Pace. А для самых требовательных клиентов существует возможность индивидуального выбора и заказа эксклюзивных версий и исполнений.

По обновленной программе Trade-in клиенты премиум брендов могут приобрести новый Land Rover или Jaguar с доплатой и с дополнительной выгодой.

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В автоцентре также представлены автомобили с пробегом по программе Approved. Каждый автомобиль, реализуемый по этой программе, предварительно проходит проверку по 165 пунктам и имеет полную историю обслуживания на официальных сервисных станциях. После проверки автомобили получают дополнительную гарантию на 2 года или 40 тысяч пробега.

Покупка нового автомобиля может быть профинансирована и в кредит банками-партнерами или лизинг от 0,01% годовых, автомобиль будет зарегистрирован и застрахован. Поэтому клиенту остается только наслаждаться современными технологиями и комфортом.

В честь дня рождения дилерского центра Jaguar Land Rover Киев Запад действует спецпредложение на 9 выбранных автомобилей, которые ждут своих новых владельцев вместе с бутылкой шампанского и букетом цветов.