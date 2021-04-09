27 березня 2021 року дилерському центру Jaguar Land Rover Київ Захід виповнилося 9 років. На честь річниці дилер запропонував суттєві вигоди на 9 автомобілів різних моделей.

Столичний дилерський центр Jaguar Land Rover Київ Захід, який знаходиться поблизу Одеської площі – один з найновіших та найсучасніших в Україні та Європі. Однак свою історію він розпочав з автосалону у складі містечка VIDI Автосіті у 2012 році. За цей час змінилось розташування центру, модельний ряд, концепція автосалону й обладнання сервісу. Однак традиції обслуговування клієнтів на найвищому рівні збереглися.

Недарма ж постійними клієнтами Jaguar Land Rover Київ Захід є відомі в Україні бізнесмени та селебріті. За останні роки власниками Jaguar чи Land Rover з цього салону стали Сергій Ребров, Олег Скрипка, Дмитро Монатік, Ектор-Хіменес Браво, Володимир Остапчук та інші знаменитості. Втім, "зірковий" рівень сервісу тут практикують для кожного клієнта, незалежно від його публічності.

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Головна місія роботи у дилерському центрі Jaguar Land Rover Київ Захід - задоволення потреб клієнта через надання якісних послуг. Усі працівники компанії об'єднані спільною клієнторієнтованою стратегією: надавати першокласні товари та послуги, підвищувати якість життя своїх клієнтів.

Дилерський центр Jaguar Land Rover Київ Захід побудований згідно єдиної у світі концепції двох брендів.де автосалони оформлено у британському стилі – розкішно та комфортно. Однак є речі, які відрізняють саме цей автоцентр від подібних.

У дилерському центрі Jaguar Land Rover Київ Захід проходять презентації оновлених моделей, відбуваються заходи, на яких клієнти першими знайомляться та тестують новинки. Наразі в автоцентрі вже присутні автомобілі 2021 модельного року – Discovery Sport, Range Rover Velar, Range Rover Evoque та легендарний Land Rover Defender. А вже у квітні очікують на оновленний Discovery. В салоні Jaguar демонструється оновлені I-Pace та E-Pace, а також добре знайомий F-Pace. А для найвибагливіших клієнтів існує можливість індивідуального вибору та замовлення ексклюзивних версій й виконань.

За оновленою програмою Trade-in клієнти преміум брендів можуть придбати новий Land Rover або Jaguar за доплатою та з додатковою вигодою.

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В автоцентрі також представлені автомобілі з пробігом за програмою Approved. Кожний автомобіль, що реалізується за цією програмою, попередньо проходить перевірку за 165 пунктами та має повну історію обслуговування на офіційних сервісних станціях. Після перевірки автомобілі отримують додаткову гарантію на 2 роки або 40 тис. пробігу.

Купівля новогоавто може бути профінансована і в кредит банками-партнерами чи лізинг від 0,01% річних, автомобіль буде зареєстровано та застраховано. Тож клієнту залишається лише насолоджуватись сучасними технологіями та комфортом.

На честь дня народження дилерського центру Jaguar Land Rover Київ Захід діє спецпропозиція на 9 обраних автомобілів, які чекають на своїх нових власників разом з пляшкою шампанського та букетом квітів.