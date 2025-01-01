Автомобиль с аквариумом на капоте не понравился полиции: видео

Как пишет Carscoops, видео модифицированного автомобиля начали распространяться в социальных сетях после того, как Li Auto L9 заметили припаркованным на обочине оживленной дороги в китайской провинции Ляонин. Его капот был закрыт пластиковой пленкой, герметично прилегающей к встроенной светодиодной панели.

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Закрытое пространство заполнено водой, и внутрь поместили несколько крупных рыб. В эпоху искусственного интеллекта может показаться, что это фейковые кадры, но большое количество подобных фото и видео этого авто подтверждают правдивость инцидента. Хотя конструкция выглядит удивительно целой, из корпуса можно увидеть медленную утечку воды.

Согласно сообщению News Flare, объяснение владельца такое же неожиданное, как и сама модификация: он, как сообщается, однажды пошел на рыбалку, забыл взять с собой контейнер и решил, что капот будет служить импровизированным резервуаром для сбора воды, что и привело к тому, что вы видите здесь.

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Хотя владелец, кажется, гордится своим творением, комментарии в соц.сетях в большинстве осуждают его за жестокое обращение с животными. Нет информации о том, как долго рыба пролежала на капоте, но, как сообщается, на место происшествия была вызвана дорожная полиция, которая установила, что модификация, которая превращает внедорожник в аквариум, является незаконной, и автомобиль нельзя использовать на дорогах.