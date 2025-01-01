Автомобіль з акваріумом у капоті не сподобався поліції: відео

Як пише Carscoops, відео модифікованого автомобіля почали поширюватися в соціальних мережах після того, як Li Auto L9 помітили припаркованим на узбіччі жвавої дороги в китайській провінції Ляонін. Його капот був закритий пластиковою плівкою, що герметично прилягає до вбудованої світлодіодної панелі.

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Закритий простір заповнено водою, і всередину помістили кілька великих риб. В епоху штучного інтелекту може здатись, що це фейкові кадри, але велика кількість подібних фото та відео цього авто підтверджують правдивість інциденту. Хоча конструкція виглядає напрочуд цілою, з корпусу можна побачити повільний витік води.

Згідно з повідомленням News Flare, пояснення власника таке ж несподіване, як і сама модифікація: він, як повідомляється, одного разу пішов на риболовлю, забув взяти з собою контейнер і вирішив, що капот слугуватиме імпровізованим резервуаром для збору води, що й призвело до того, що ви бачите тут.

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Хоча власник, здається, пишається своїм творінням, коментарі в соцмережах в більшості засуджують його за жорстоке поводження з тваринами. Немає інформації про те, як довго риба пролежала на капоті, але, як повідомляється, на місце події була викликана дорожня поліція, яка встановила, що модифікація, яка перетворює позашляховик на акваріум, є незаконною, і автомобіль не можна використовувати на дорогах.