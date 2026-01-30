Китайцам удалось создать внедорожник со встроенным душем: как это работает

В отличие от младших моделей IM5 и IM6, которые являются полностью электрическими, LS9 Hyper использует силовую установку с удлинителем запаса хода, отмечает Auto24. Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 153 л.с., но он не имеет механической связи с колесами и выполняет исключительно роль генератора.

Движение обеспечивают три электродвигателя. Один мотор мощностью 215 л.с. установлен на передней оси, еще два по 261 л.с. работают сзади. Энергию они получают от тяговой батареи емкостью 65,9 кВт-ч, которая обеспечивает до 308 км хода в электрическом режиме. Три мотора также позволяют реализовать векторизацию крутящего момента, хотя спортивная езда вряд ли является главным сценарием для такого SUV.

Маневренность, как у городского малыша

Одна из самых впечатляющих особенностей LS9 Hyper - полностью электрическая система управления с поворотом всех колес. Максимальный угол поворота задних колес достигает до 24 градусов, что является уникальным показателем для автомобиля такого класса. Благодаря этому радиус разворота составляет всего 4,95 м. Это примерно на два метра меньше, чем у многих компактных городских авто. В тесных пространствах этот большой внедорожник способен маневрировать почти как вилочный погрузчик.

Габариты флагмана и сдержанный дизайн

Несмотря на выдающуюся маневренность, LS9 Hyper остается настоящим гигантом. Его длина составляет 5279 мм, ширина - 2000 мм, высота - 1806 мм, а колесная база достигает 3160 мм. Внешность не пытается шокировать, ведь дизайн выглядит сдержанно и современно.

Спереди установлена сплошная светодиодная световая панель в сочетании с вертикальными фарами. На крыше размещено LiDAR для систем помощи водителю, а покупателям предлагаются колеса диаметром 20, 21 или 22 дюйма. Серебристые акценты вдоль окон добавляют автомобилю премиального вида.

Салон как частный кинотеатр

Официальные изображения интерьера LS9 Hyper еще не опубликованы, но ожидается, что он будет близким к стандартному LS9. В салоне установлен большой 27,1-дюймовый дисплей, который объединяет приборную панель и мультимедийную систему, а также отдельный 15,6-дюймовый экран для переднего пассажира.

Аудиосистема Bang & Olufsen отвечает за звук, а все сиденья оснащены функциями массажа. Также предусмотрен подогрев пола, что редко встречается даже в премиум-сегменте. Пассажиры второго ряда получают еще одно развлечение - 27-дюймовый 5K-дисплей, который выдвигается из потолка и превращает салон в настоящий кинотеатр.

Душ в багажнике - финальный штрих

Как и в обычном LS9, версия Hyper может оснащаться встроенным душем в задней двери. Это решение рассчитано на активный отдых после пляжа, кемпинга или путешествий по бездорожью владельцы смогут обмыться прямо возле автомобиля.