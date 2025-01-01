Китайцы кооперируются с немцами: что они задумали

Объединение усилий Windrose с Dekra для работы над электроприводами и системами автоматизированного вождения под руководством немецких специалистов должно быть результативным. DEKRA Automotive передает в совместный проект свою запатентованную систему для тестирования традиционных аккумуляторов для электрогрузовиков, а также поможет получить национальные и международные сертификаты, подтверждающие безопасность.

Как можно понять из публикации eurotransport.de, Dekra станет основным посредником в переговорах с отраслевыми организациями. Кроме того, обе компании будут совместно испытывать и гомологизировать следующие версии бортового автопилота.

Читайте также Китайский автопроизводитель стал бельгийским и обошел "Теслу"

Dekra и Windrose планируют объединить усилия для повышения надежности систем помощи водителю и повышения безопасности путем тестирования и валидации. Кроме того, Dekra заявляет, что сотрудничество также будет сосредоточено на дальнейшем развитии связи "автомобиль-все" (V2X).

Эксперты 40ton.net напомнили, что бренд Windrose 2022 года основания сначала называли "китайской копией Tesla". Такое сравнение обусловлено тем, что тягачи Windrose EV и Tesla Semi имеют почти идентичную компоновку кузова и салона.

Читайте также Китайская копия Tesla Semi уже ездит по дорогам Европы

Но пока проект Tesla Semi восьмой год ждет серийного производства, электрические грузовики Windrose EV уже гоняют по европейским дорогам в рамках заявленных здесь испытаний. А для еще лучшего продвижения на рынке Европы компания не только взялась за создание своего завода во Франции, но и готовит его европейскую гомологацию.