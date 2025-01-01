Китайці кооперуються з німцями: що вони задумали

Об’єднання зусиль Windrose з Dekra для роботи над електроприводами та системами автоматизованого водіння під керівництвом німецьких спеціалістів має бути результативним. DEKRA Automotive передає в спільний проєкт свою запатентовану систему для тестування традиційних акумуляторів для електровантажівок, а також допоможе отримати національні та міжнародні сертифікати, що підтверджують безпеку.

Як можна зрозуміти з публікації eurotransport.de, Dekra стане основним посередником у переговорах з галузевими організаціями. Крім того, обидві компанії спільно випробовуватимуть та гомологізуватимуть наступні версії бортового автопілота.

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Dekra та Windrose планують об’єднати зусилля для підвищення надійності систем допомоги водієві та підвищення безпеки шляхом тестування та валідації. Крім того, Dekra заявляє, що співпраця також буде зосереджена на подальшому розвитку зв’язку "автомобіль-все" (V2X).

Експерти 40ton.net нагадали, що бренд Windrose 2022 року заснування спочатку називали "китайською копією Tesla". Таке порівняння обумовлене тим, що тягачі Windrose EV та Tesla Semi мають майже ідентичне компонування кузова та салону.

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Та поки проєкт Tesla Semi восьмий рік чекає серійного виробництва, електричні вантажівки Windrose EV вже гасають європейськими дорогами в рамках заявлених тут випробувань. А для ще кращого просування на ринку Європи компанія не тільки взявся за створення свого заводу у Франції, але й готує його європейську гомологацію.