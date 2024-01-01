Китайцы показали собственного конкурента Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV

Как рассказывает Carscoops, концептуальный пикап получил название GAC 01. Его внешность напоминает странное сочетание электрического GMC Hummer и Tesla Cybertruck. Автомобиль имеет стилизованную переднюю часть с разделенной оптикой и световой панелью на всю ширину кузова.

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Дизайнеры также предоставили машине простой силуэт с выпуклыми арками и плоскими дверями. Модель также имеет камеры вместо зеркал и короткий грузовой отсек. Минимализм также заметен и в салоне. Основные уникальные элементы включают восьмиугольный руль, большой дисплей и угловатую центральную консоль.

В GAC не рассказали много деталей о концепте, но отметили, что четкие линии и мускулистые поверхности сочетают “мощность и футуризм”. Далее автопроизводитель отметил, что модель построена на платформе GAIA (GAC Adaptive Intelligent Architecture) и оснащена передовыми системами помощи водителю.

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Также сообщается, что пикап имеет силовой агрегат и подвеску, которые “динамично настраиваются” к городским, внедорожным и грузовым условиям движения. Ожидается, что серийная версия концепции сначала выйдет рынки Австралии, Чили и Саудовской Аравии, а затем дебютирует в Мексике.