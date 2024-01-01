Китайці показали власного конкурента Tesla Cybertruck та GMC Hummer EV

Як розповідає Carscoops, концептуальний пікап отримав назву GAC 01. Його зовнішність нагадує дивне поєднання електричного GMC Hummer та Tesla Cybertruck. Автівка має стилізовану передню частину з розділеною оптикою й світловою панеллю на всю ширину кузова.

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Дизайнери також надали автівці простий силует з опуклими арками та плоскими дверима. Модель також має камери замість дзеркал та короткий вантажний відсік. Мінімалізм також помітний і в салоні. Основні унікальні елементи включають восьмикутне кермо, великий дисплей та кутасту центральну консоль.

У GAC не розповіли багато деталей про концепт, але зазначили, що чіткі лінії та мускулисті поверхні поєднують “потужність та футуризм”. Далі автовиробник зазначив, що модель побудована на платформі GAIA (GAC Adaptive Intelligent Architecture) та оснащена передовими системами допомоги водієві.

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Також повідомляється, що пікап має силовий агрегат та підвіску, які “динамічно налаштовуються” до міських, позашляхових та вантажних умов руху. Очікується, що серійна версія концепції спершу вийде ринки Австралії, Чилі та Саудівській Аравії, а згодом дебютує у Мексиці.