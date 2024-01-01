Китайці створили дивну копію Volkswagen T1

На відміну від більшості дрібних збанкрутілих виробників, Songsan впевнено тримається на ринку. Деякі експерти вважають, що цей еквівалент японської компанії Mitsuoka став значно кращим за оригінал і випередив його на роки.

Якщо японської Mitsuoka задовольняється в основному модифікацією чинного кузова, то Songsan додає приклади власної інженерної думки й використовує лише технології, на основі яких створює абсолютно новий автомобіль. Саме тому Songsan Motors, як зазначає чеський auto.cz, мабуть, є найхимернішим виробником автомобілів у Китаї.

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Songsan вперше привернув увагу до себе в 2020 році, коли на автосалоні в Пекіні представив свою першу модель, SS Dolphin. Копію Chevrolet Corvette 1958 року створив на шасі гібрида BYD. У порівнянні з оригіналом він був значно більшим і, з деяких ракурсів, мав не зовсім збалансовані пропорції.

Тоді ж розробників першої версії автомобіля SS Summer точно надихнула на творчість ще одна модель – Volkswagen T1. І хоч носова частина у нього занадто видовжена, риси вгадуються (див. відео нижче). Китайці використали ту ж гібридну платформу від седана Qin Pro, з 1,5-літровим двигуном з турбонаддувом, акумулятором на 16 кВт-год і переднім приводом.

Нинішнього року з'явилася нова версія SS Summer, копія Volkswagen T1. Цього разу пропорції змінено, автомобіль втратив довгий ніс і виглядає дещо приємніше для ока. Як свідчить напис позаду автомобіля, привід як і раніше – плагін-гібридний від BYD, і цього разу також з’явився цінник, починаючи з 328 000 юанів, тобто 1 876 700 гривень.

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Тут три ряди сидінь і двері до кожного ряду, чого в попередній версії не було. Запас ходу вражаючий – 1000 км від 1,5-літрового гібридного приводу.

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Свіжа версія SS Summer не є копіює Volkswagen T1, але очі не обманути: натяк на європейський слід китайці роблять завдяки дівчині європейської зовнішності. Фото: Ян Матоусек

Окрім цього, тюнери Songsan не відмовилися від американської класики. Вони показали в Шанхаї на автосалоні величезний седан Rocket, який можна ідентифікувати лише як Cadillac 1960-х років, швидше за все, DeVille.

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Протилежним за розміром є триколісний Songsan MC, який, очевидно, був натхненний 3-Wheeler Morgan. Маленький двомісний автомобіль із двигуном, витягнутим аж до передньої частини маски, справді дуже схожий на оригінал, лише з капотом іншої форми та кількома іншими деталями.

Таке враження, що запасне колесо у китайського "німця" зараз переважить фургон на корму, але розробники його вважають протиударним атрибутом. Фото: Ян Матоусек

Крім того, на стенді також було кілька надзвичайно стилізованих чопперів і деякі химерні прикраси. Це свідчить про те, що Songsan живий, хоче виробляти й до банкрутства далекий.