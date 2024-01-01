Китайцы создали странную копию Volkswagen T1

В отличие от большинства мелких обанкротившихся производителей, Songsan уверенно держится на рынке. Некоторые эксперты считают, что этот эквивалент японской компании Mitsuoka стал значительно лучше оригинала и опередил его на годы.

Если японская Mitsuoka довольствуется в основном модификацией действующего кузова, то Songsan добавляет яркие примеры собственной инженерной мысли и использует только технологии, на основе которых создает совершенно новый автомобиль. Именно поэтому Songsan Motors, как отмечает чешский auto.cz, пожалуй, является самым причудливым производителем автомобилей в Китае.

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Songsan впервые привлек внимание к себе в 2020 году, когда на автосалоне в Пекине представил свою первую модель, SS Dolphin. Копию Chevrolet Corvette 1958 года создал на шасси гибрида BYD. По сравнению с оригиналом он был значительно больше и, с некоторых ракурсов, имел не совсем сбалансированные пропорции.

Тогда же разработчиков первой версии автомобиля SS Summer точно вдохновила на творчество еще одна модель – Volkswagen T1. И хоть носовая часть у него слишком удлиненная, черты угадываются (см. видео ниже). Китайцы использовали ту же гибридную платформу от седана Qin Pro, с 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, аккумулятором на 16 кВт-ч и передним приводом.

В нынешнем году появилась новая версия SS Summer, копия Volkswagen T1. На этот раз пропорции изменены, автомобиль потерял длинный нос и выглядит несколько приятнее для глаза. Как гласит надпись сзади автомобиля, привод по-прежнему – плагин-гибридный от BYD, и в этот раз также появился ценник, начиная с 328 000 юаней, то есть 1 876 700 гривен.

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Здесь три ряда сидений и двери к каждому ряду, чего в предыдущей версии не было. Запас хода впечатляющий – 1000 км от 1,5-литрового гибридного привода.

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Свежая версия SS Summer не является копирующей Volkswagen T1, но глаза не обмануть: намек на европейский след китайцы делают благодаря девушке европейской внешности. Фото: Ян Матоусек

Кроме этого, тюнеры Songsan не отказались от американской классики. Они показали в Шанхае на автосалоне огромный седан Rocket, который можно идентифицировать лишь как Cadillac 1960-х годов, скорее всего, DeVille.

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Противоположным по размеру является трехколесный Songsan MC, который, очевидно, был вдохновлен 3-Wheeler Morgan. Маленький двухместный автомобиль с двигателем, вытянутым до передней части маски, действительно очень похож на оригинал, только с капотом другой формы и несколькими другими деталями.

Такое впечатление, что запасное колесо у китайского "немца" сейчас перевесит фургон на корму, но разработчики его считают противоударным атрибутом. Фото: Ян Матоусек

Кроме того, на стенде также было несколько чрезвычайно стилизованных чопперов и некоторые причудливые украшения. Это свидетельствует о том, что Songsan жив, хочет производить и до банкротства далек.