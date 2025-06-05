Китайцы создали "Xiaomi YU7" для пенсионеров за $4000

Как пишет CarNewsChina, этот неавторизованный автомобиль имеет дизайн передней части, похожий на седан SU7, и заднюю часть от внедорожника YU7. Кроме того, логотип “M七” (七 - 7 на китайском), очень напоминает айдентику бренда Xiaomi.

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Появление изображений этого транспортного средства вызвало шквальную реакцию пользователей в Интернете. Они обеспокоены, что регуляторные органы ненадлежащим образом проверяют их безопасность. Действительно, несмотря на то, что максимальная скорость таких автомобилей часто не превышает 50-60 км/ч, они часто являются участниками ДТП в Китае.

Кроме того, стоимость таких авто в целом варьируется от 10 000 до 30 000 юаней (1380 – 4140 долларов), поэтому они имеют низкое качество сборки и во время аварии не обеспечивают нужной защиты пассажиров. Данные Министерства промышленности и информационных технологий Китая от 2017 года показали, что в течение пяти лет по всей стране произошло 830 000 аварий с участием низкоскоростных электромобилей, в результате которых 18 000 человек погибло, а 186 000 – получили травмы.

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Поэтому некоторые регионы Китая, включая Пекин, запретили несанкционированным электромобилям для пожилых людей движение по дорогам общего пользования. Однако, это никак не повлияло на рынок данных транспортных средств и они продолжают успешно продаваться на онлайн-маркетплейсах.