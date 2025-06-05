Китайці cтворили "Xiaomi YU7" для пенсіонерів за $4000

Як пише CarNewsChina, цей неавторизований автомобіль має дизайн передньої частини, що схожий на седан SU7, та задню частину від позашляховика YU7. Крім того, логотип “M七” (七 — 7 китайською), дуже нагадує айдентику бренду Xiaomi.

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Поява зображень цього транспортного засобу викликала шквальну реакцію користувачів в Інтернеті. Вони занепокоєні, що регуляторні органи неналежним чином перевіряють їх безпеку. Дійсно, попри те, що максимальна швидкість таких автомобілів часто не перевищує 50-60 км/год, вони часто є учасниками ДТП в Китаї.

Крім того, вартість таких авто загалом варіюється від 10 000 до 30 000 юанів (1380 – 4140 доларів), тому вони мають низьку якість збірки й під час аварії не забезпечують потрібного захистку пасажирів. Дані Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю від 2017 року показали, що протягом п'яти років по всій країні сталося 830 000 аварій за участю низькошвидкісних електромобілів, в результаті яких 18 000 людей загинуло, а 186 000 – отримали травми.

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Через це деякі регіони Китаю, включаючи Пекін, заборонили несанкціонованим електромобілям для людей похилого віку рух дорогами загального користування. Однак, це аж ніяк не вплинуло на ринок даних транспортних засобів й вони продовжують успішно продаватись на онлайн-маркетплейсах.