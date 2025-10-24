Китайцы выпустили гибрид, который проедет более 2000 километров и стоит $13600

Китайский автогигант BYD представил обновленный гибридный седан Qin L DM-i 2026 года, который уже успел наделать шума на внутреннем рынке. И не зря: авто стало умнее, экономнее и теперь может проехать более 2 тысяч километров без дозаправки. А главное - стоит оно от 92 800 юаней, то есть примерно 13 600 долларов США, сообщает Carsnewschina.

Также интересно BYD потерпела первый серьезный спад продаж

Что нового в Qin L DM-i 2026

Седан получил обновленный интерьер с минимумом кнопок и максимумом удобств. Вместо традиционного рычага коробки передач теперь селектор на руле, а центральная консоль стала просторнее.

Обновленная система DiLink100 добавила несколько "фишек":

караоке без микрофона;

режим с домашним любимцем на экране;

навигацию, которую можно синхронизировать с телефоном простым жестом или нажатием адреса.

Теперь автомобиль еще лучше понимает водителя - и даже подстраивается под его привычки.

Экономный как никогда

Под капотом - знакомая гибридная установка BYD DM-i: бензиновый двигатель 1,5 л (74 кВт, 126 Нм) в паре с электромотором на 120 или 160 кВт.

Запас хода на электричестве - до 128 км, а расход топлива после разряда батареи - всего 2,79 л/100 км. В комбинированном режиме гибрид способен преодолеть 2148 км без дозаправки.

К тому же BYD позволяет обновить систему через OTA, чтобы уменьшить расход до 2,6 л/100 км - без посещения сервиса.

Дизайн в стиле “Dragon Face”

Внешность модели выполнена в фирменном стиле “New National Trend Dragon Face”: большая решетка радиатора, вытянутые фары с подсветкой в форме "драконьих усов" и плавные линии кузова. Qin L DM-i выглядит динамично, но в то же время элегантно - настоящий "дракон" в мире гибридов.

Кстати какие гибридные авто покупают в Украине

Цена, что удивляет

Модель предлагается в двух версиях:

Qin L DM-i 80KM - от 92 800 юаней (~13 600 $);

Qin L DM-i 120KM - до 102 800 юаней (~15 100 $).

Даже в топовой комплектации авто остается в сегменте доступных гибридов - и выглядит выгодно на фоне конкурентов, например Geely Galaxy A7, который стоит от 81 800 юаней, но имеет меньший запас хода.

Почему это важно для Украины

BYD активно расширяется в Европе, и вполне возможно, что Qin L DM-i вскоре доберется и до нашего рынка. Учитывая цены на топливо и популярность гибридов среди украинцев, гибрид с запасом более 2000 км и расходом до 3 литров выглядит как настоящий "народный экономист" на колесах.