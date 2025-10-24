Китайцы выпустили гибрид, который проедет более 2000 километров и стоит $13600

ФОТО: BYD|
BYD Qin L DM-i
Китайский автогигант BYD представил обновленный гибридный седан Qin L DM-i 2026 года, который уже успел наделать шума на внутреннем рынке. И не зря: авто стало умнее, экономнее и теперь может проехать более 2 тысяч километров без дозаправки. А главное - стоит оно от 92 800 юаней, то есть примерно 13 600 долларов США, сообщает Carsnewschina.
Что нового в Qin L DM-i 2026
Седан получил обновленный интерьер с минимумом кнопок и максимумом удобств. Вместо традиционного рычага коробки передач теперь селектор на руле, а центральная консоль стала просторнее.
Обновленная система DiLink100 добавила несколько "фишек":
- караоке без микрофона;
- режим с домашним любимцем на экране;
- навигацию, которую можно синхронизировать с телефоном простым жестом или нажатием адреса.
Теперь автомобиль еще лучше понимает водителя - и даже подстраивается под его привычки.
Экономный как никогда
Под капотом - знакомая гибридная установка BYD DM-i: бензиновый двигатель 1,5 л (74 кВт, 126 Нм) в паре с электромотором на 120 или 160 кВт.
Запас хода на электричестве - до 128 км, а расход топлива после разряда батареи - всего 2,79 л/100 км. В комбинированном режиме гибрид способен преодолеть 2148 км без дозаправки.
К тому же BYD позволяет обновить систему через OTA, чтобы уменьшить расход до 2,6 л/100 км - без посещения сервиса.
Дизайн в стиле “Dragon Face”
Внешность модели выполнена в фирменном стиле “New National Trend Dragon Face”: большая решетка радиатора, вытянутые фары с подсветкой в форме "драконьих усов" и плавные линии кузова. Qin L DM-i выглядит динамично, но в то же время элегантно - настоящий "дракон" в мире гибридов.
Цена, что удивляет
Модель предлагается в двух версиях:
- Qin L DM-i 80KM - от 92 800 юаней (~13 600 $);
- Qin L DM-i 120KM - до 102 800 юаней (~15 100 $).
Даже в топовой комплектации авто остается в сегменте доступных гибридов - и выглядит выгодно на фоне конкурентов, например Geely Galaxy A7, который стоит от 81 800 юаней, но имеет меньший запас хода.
Почему это важно для Украины
BYD активно расширяется в Европе, и вполне возможно, что Qin L DM-i вскоре доберется и до нашего рынка. Учитывая цены на топливо и популярность гибридов среди украинцев, гибрид с запасом более 2000 км и расходом до 3 литров выглядит как настоящий "народный экономист" на колесах.