Китайці випустили гібрид, який проїде понад 2000 кілометрів і коштує $13600

Китайський автогігант BYD представив оновлений гібридний седан Qin L DM-i 2026 року, який уже встиг наробити галасу на внутрішньому ринку. І не дарма: авто стало розумнішим, економнішим і тепер може проїхати понад 2 тисячі кілометрів без дозаправки. А головне — коштує воно від 92 800 юанів, тобто приблизно 13 600 доларів США, повідомляє Carsnewschina.

Також цікаво BYD зазнала першого серйозного спаду продажів

Що нового в Qin L DM-i 2026

Седан отримав оновлений інтер’єр з мінімумом кнопок і максимумом зручностей. Замість традиційного важеля коробки передач тепер селектор на кермі, а центральна консоль стала просторішою.

Прагнете придбати новий та надійний автомобіль, але “не за всі кошти світу”? Таке авто існує! Це оновлена SUZUKI Vitara – японське авто з надійним бензиновим двигуном, яке коштує від 899 900 грн. Рекламна інформація

Оновлена система DiLink100 додала кілька «фішок»:

караоке без мікрофона;

режим із домашнім улюбленцем на екрані;

навігацію, яку можна синхронізувати з телефоном простим жестом чи натисканням адреси.

Тепер автомобіль ще краще розуміє водія — і навіть підлаштовується під його звички.

Економний як ніколи

Під капотом — знайома гібридна установка BYD DM-i: бензиновий двигун 1,5 л (74 кВт, 126 Нм) у парі з електромотором на 120 або 160 кВт.

Запас ходу на електриці — до 128 км, а витрата пального після розряду батареї — всього 2,79 л/100 км. У комбінованому режимі гібрид здатен подолати 2148 км без дозаправки.

До того ж BYD дозволяє оновити систему через OTA, щоб зменшити витрату до 2,6 л/100 км — без відвідування сервісу.

Дизайн у стилі “Dragon Face”

Зовнішність моделі виконана у фірмовому стилі “New National Trend Dragon Face”: велика решітка радіатора, витягнуті фари з підсвіткою у формі «драконових вусів» і плавні лінії кузова. Qin L DM-i виглядає динамічно, але водночас елегантно — справжній «дракон» у світі гібридів.

До речі які гібридні авто купують в Україні

Ціна, що дивує

Модель пропонується у двох версіях:

Qin L DM-i 80KM — від 92 800 юанів (~13 600 $);

Qin L DM-i 120KM — до 102 800 юанів (~15 100 $).

Навіть у топовій комплектації авто залишається у сегменті доступних гібридів — і виглядає вигідно на тлі конкурентів, як-от Geely Galaxy A7, який коштує від 81 800 юанів, але має менший запас ходу.

Чому це важливо для України

BYD активно розширюється в Європі, і цілком можливо, що Qin L DM-i невдовзі дістанеться і до нашого ринку. З огляду на ціни на паливо та популярність гібридів серед українців, гібрид із запасом понад 2000 км і витратою до 3 літрів виглядає як справжній «народний економіст» на колесах.