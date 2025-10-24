Китайці випустили гібрид, який проїде понад 2000 кілометрів і коштує $13600

ФОТО: BYD|
BYD Qin L DM-i
Китайський автогігант BYD представив оновлений гібридний седан Qin L DM-i 2026 року, який уже встиг наробити галасу на внутрішньому ринку. І не дарма: авто стало розумнішим, економнішим і тепер може проїхати понад 2 тисячі кілометрів без дозаправки. А головне — коштує воно від 92 800 юанів, тобто приблизно 13 600 доларів США, повідомляє Carsnewschina.
Що нового в Qin L DM-i 2026
Седан отримав оновлений інтер’єр з мінімумом кнопок і максимумом зручностей. Замість традиційного важеля коробки передач тепер селектор на кермі, а центральна консоль стала просторішою.
Оновлена система DiLink100 додала кілька «фішок»:
- караоке без мікрофона;
- режим із домашнім улюбленцем на екрані;
- навігацію, яку можна синхронізувати з телефоном простим жестом чи натисканням адреси.
Тепер автомобіль ще краще розуміє водія — і навіть підлаштовується під його звички.
Економний як ніколи
Під капотом — знайома гібридна установка BYD DM-i: бензиновий двигун 1,5 л (74 кВт, 126 Нм) у парі з електромотором на 120 або 160 кВт.
Запас ходу на електриці — до 128 км, а витрата пального після розряду батареї — всього 2,79 л/100 км. У комбінованому режимі гібрид здатен подолати 2148 км без дозаправки.
До того ж BYD дозволяє оновити систему через OTA, щоб зменшити витрату до 2,6 л/100 км — без відвідування сервісу.
Дизайн у стилі “Dragon Face”
Зовнішність моделі виконана у фірмовому стилі “New National Trend Dragon Face”: велика решітка радіатора, витягнуті фари з підсвіткою у формі «драконових вусів» і плавні лінії кузова. Qin L DM-i виглядає динамічно, але водночас елегантно — справжній «дракон» у світі гібридів.
Ціна, що дивує
Модель пропонується у двох версіях:
- Qin L DM-i 80KM — від 92 800 юанів (~13 600 $);
- Qin L DM-i 120KM — до 102 800 юанів (~15 100 $).
Навіть у топовій комплектації авто залишається у сегменті доступних гібридів — і виглядає вигідно на тлі конкурентів, як-от Geely Galaxy A7, який коштує від 81 800 юанів, але має менший запас ходу.
Чому це важливо для України
BYD активно розширюється в Європі, і цілком можливо, що Qin L DM-i невдовзі дістанеться і до нашого ринку. З огляду на ціни на паливо та популярність гібридів серед українців, гібрид із запасом понад 2000 км і витратою до 3 літрів виглядає як справжній «народний економіст» на колесах.