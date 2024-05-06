Китайский автопроизводитель поделился кадрами с тестирований нового электрического кроссовера Avatr 15 в Монголии, который, как ожидается, дебютирует во второй половине этого года.

Avatr – производитель электромобилей премиум-класса, принадлежащий Changan, Huawei и CATL. Недавно компания поделилась изображениями нового электрического кроссовера. Вероятно, он будет называться Avatr 15.

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Тизерные изображения демонстрируют, что модель имеет высокий кузов, а потому будет конкурировать с Tesla Model Y. Новинка будет иметь разделенные фары и тонкие задние фонари, подобные тем, что имеют Avart 11 и Avart 12, а также камеры вместо зеркал.

Также кроссовер имеет багажник на крыше, большой клиренс и фаркоп. Вероятно, это намек от автопроизводителя, что новинка будет иметь хорошие внедорожные возможности. По данным китайских СМИ, Avatr 15 будет иметь длину в 4880 мм.

Известно, что кроссовер будет предлагаться в двух версиях: электрической, и EREV, где ДВС используется, как генератор заряда для батареи. Сообщается, что кроме внедорожника, автопроизводитель работает над электрическим седаном. Он будет иметь размеры подобные Tesla Model 3 и будет ее прямым конкурентом.

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Сейчас компания сосредоточена на расширении рынков сбыта. Avatr планирует наладить продажи в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а с 2027 года выйти на рынок Европы.