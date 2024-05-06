Китайський автовиробник поділився кадрами з тестувань нового електричного кросовера Avatr 15 в Монголії, який, як очікується, дебютує у другій половині цього року.

Avatr – виробник електромобілів преміумкласу, що належить Changan, Huawei та CATL. Нещодавно компанія поділилась зображеннями нового електричного кросовера. Ймовірно, він називатиметься Avatr 15.

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Тизерні зображення демонструють, що модель має високий кузов, а тому конкуруватиме з Tesla Model Y. Новинка матиме розділені фари й тонкі задні ліхтарі, подібні до тих, що мають Avart 11 та Avart 12, а також камери замість дзеркал.

Також кросовер має багажник на даху, великий кліренс та фаркоп. Ймовірно, це натяк від автовиробника, що новинка матиме гарні позашляхові можливості. За даними китайських ЗМІ, Avatr 15 матиме довжину в 4880 мм.

Відомо, що кросовер буде пропонуватись у двох версіях: електричній, та EREV, де ДВЗ використовується, як генератор заряду для батареї. Повідомляється, що окрім позашляховика, автовиробник працює над електричним седаном. Він матиме розміри подібні до Tesla Model 3 й буде її прямим конкурентом.

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Наразі компанія зосереджена на розширенні ринків збуту. Avatr планує налагодити продажі в країнах Близького Сходу та Південно-Східної Азії, а з 2027 року вийти на ринок Європи.