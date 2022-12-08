Euro NCAP вновь протестировало 14 новых моделей, среди которых китайские автомобили поразили совершенными показателями, а вот французские не дотянули до идеала.

Euro NCAP обнародовал результаты последнего раунда испытаний в 2022 году, включающего 14 новых моделей. Лишь четыре не достигли максимальной отметки в пять звезд.

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Сегодняшняя группа включает три китайских автомобиля, супермини, семейные автомобили, внедорожники, MPV, пикапы и четыре автомобиля премиум-класса, включая недавно представленный роскошный Lucid Air из США.

Lucid, один из многих новых брендов, протестированных Euro NCAP в 2022 году, представляет свою модель Air в Европе и поражает пятизвездочным рейтингом. Расположенный в сегменте премиум-класса и полностью оснащенный новейшими технологиями безопасности, Lucid Air противостоит таким автомобилям, как Tesla Model S и другим автомобилям высокого класса, таким как Lexus RX и Land Rover Discovery.

Но в Европу пришли многие китайские бренды. Chery начала продавать в ЕС кроссовером OMODA5 , а Maxus от SAIC представляет минивэн MIFA 9 , и оба обеспечивают пятизвездочные результаты. MG, другой бренд SAIC, продолжает успешную серию, получив самый высокий рейтинг безопасности для своего MG 4 , маленького электрического семейного автомобиля.

В 2022 году тенденция к электрификации также ускорилась. Даже в коммерческом секторе. Например, Volkswagen ID.Buzz – это полностью электрический вариант большого MPV. А близнецы Ford Ranger и VW Amarok совмещают традиционные силовые агрегаты с современными технологиями безопасности.

«2022 год был одним из самых активных за всю историю проведения Euro NCAP, и мы увидели множество новых производителей автомобилей и новых технологий. Понятно, что европейские потребители все еще требуют самого высокого уровня безопасности, а хороший рейтинг Euro NCAP рассматривается производителями автомобилей как решающий фактор успеха. Через двадцать пять лет с момента своего запуска Euro NCAP продолжает повышать уровень безопасности и наши протоколы на 2023 год принесут новые сложные вызовы автомобильной промышленности», – говорит Михиэль ван Ратинген, генеральный секретарь Euro NCAP. Семейные автомобили также являлись частью выпуска этого месяца: Škoda Octavia получила пять звезд за свои показатели в тестах Euro NCAP.

Кстати, перед этим Euro NCAP протестировал еще 14 автомобилей .

Супермини Ford Puma и Volkswagen Touran, обновленные автомобили, не получили пяти звезд из-за проблем с защитой взрослых пассажиров. Семейный Peugeot 408, основанный на модели 308, также получил всего четыре звезды. Citroen C4 и C4 X тоже не дотянули до наивысшей оценки.