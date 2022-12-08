Euro NCAP знову протестував 14 нових моделей, серед яких китайські автомобілі вразили досконалими показниками, а от французькі не дотягнули до ідеалу.

Euro NCAP оприлюднив результати останнього раунду випробувань у 2022 році, який включає 14 нових моделей. Лише чотири не досягли максимальної оцінки в п’ять зірок.

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Сьогоднішня група включає три китайські автомобілі, суперміні, сімейні автомобілі, позашляховики, MPV, пікапи та чотири автомобілі преміум-класу, включаючи представлений нещодавно розкішний Lucid Air зі США.

Lucid, один із багатьох нових брендів, протестованих Euro NCAP у 2022 році, представляє свою модель «Air» у Європі та вражає п’ятизірковим рейтингом. Розташований у сегменті преміум-класу та повністю оснащений новітніми технологіями безпеки, Lucid Air протистоїть таким автомобілям, як Tesla Model S та іншим автомобілям високого класу, таким як Lexus RX і Land Rover Discovery.

Але в Європу прийшло багато китайських брендів. Chery почала продавати в ЄС кросовером OMODA5, а Maxus від SAIC представляє мінівен MIFA 9, і обидва забезпечують п’ятизіркові результати. MG, інший бренд SAIC, продовжує успішну серію, отримавши найвищий рейтинг безпеки для свого MG 4, маленького електричного сімейного автомобіля.

У 2022 році тенденція до електрифікації також прискорилася. Навіть в комерційному сегменті. Наприклад, Volkswagen ID.Buzz — це повністю електричний варіант великого MPV. А близнюки Ford Ranger і VW Amarok поєднують традиційні силові агрегати з сучасними технологіями безпеки.

«2022 рік був одним із найактивніших за всю історію проведення Euro NCAP, і ми побачили багато нових виробників автомобілів і нових технологій. Зрозуміло, що європейські споживачі все ще вимагають найвищого рівня безпеки, а хороший рейтинг Euro NCAP розглядається виробниками автомобілів як вирішальний фактор успіху. Через двадцять п’ять років з моменту свого запуску Euro NCAP продовжує підвищувати рівень безпеки, і наші протоколи на 2023 рік принесуть нові складні виклики автомобільній промисловості», – говорить Міхіель ван Ратінген, генеральний секретар Euro NCAP. Сімейні автомобілі також були частиною випуску цього місяця: Škoda Octavia отримала п’ять зірок за свої показники в тестах Euro NCAP.

До речі перед цим Euro NCAP протестував ще 14 автомобілів

Суперміні Ford Puma та Volkswagen Touran, оновлені автомобілі, не отримали п’яти зірок через проблеми із захистом дорослих пасажирів. Сімейний Peugeot 408, заснований на моделі 308, також отримав лише чотири зірки. Citroen C4 та C4 X теж не дотягнули до найвищої оцінки.