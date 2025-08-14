Китайские автономные такси направляются в Европу

Ускоряя производство роботокси 7-го поколения, менеджеры Pony.ai в достижении задуманного исследуют новые рынки в Европе. Дорожные испытания уже проводятся в Люксембурге через поставщика услуг мобильности Emile Weber.

Попутно китайский мировой лидер в сфере технологий автономного вождения запустил круглосуточную работу Robotaxi в китайских мегаполисах Гуанчжоу и Шэньчжэнь, двух динамичных экономических регионах южного Китая. Этот шаг расширил рабочее окно Robotaxi с 15 часов в день до полной круглосуточной доступности.

Кроме этого, Pony.ai параллельно расширила тестирование Robotaxi Gen-7 в столице Китая Пекине до 24 часов в день. Pony AI также испытывает свою технологию в Южной Корее, где получила общенациональные разрешения на эксплуатацию роботакси. Одновременно продолжается сотрудничество с Управлением дорог и транспорта Дубая и с Uber Technologies Inc. по развертыванию беспилотных транспортных средств на Ближнем Востоке.

Собственная система автономного вождения полагается на "виртуального водителя" с наработками более 500 000 часов беспилотной работы (см. видео ниже). По статистике, система достигла показателя безопасности, что в десять раз превышает аналогичные у водителей-людей. Улучшена способность системы реагировать на сложные дорожные условия и изменение погодных условий.

В основе заложенных возможностей сенсорного восприятия и распознавания Pony.ai лежит многосенсорная архитектура, которая объединяет высокопроизводительный 128-лучевой LiDAR, 8-мегапиксельные камеры и 4D-радар миллиметрового диапазона. Вместе эти компоненты обеспечивают восприятие в режиме реального времени на 360 градусов – даже в условиях слабого освещения или ночью.

"Наши испытания в Люксембурге знаменуют собой начало нового раздела для сотрудничества, инноваций и продвижения автономной мобильности как в Люксембурге, так и в Европе. Мы с нетерпением ждем расширения автономной мобильности по всему Люксембургу в ближайшие месяцы", – заявил соучредитель и генеральный директор Pony.ai доктор Джеймс Пен.

Весной Pony.ai получила разрешение на научные испытания автономного управления L4 от Министерства мобильности и общественных работ Люксембурга. Начальные испытания начались в коммуне Леннинген, прорабатываются для развертывания дополнительных участков (см. видео внизу).

На всех этапах показательной работы автономных таксомоторов демонстрируются сценарии высокой сложности, в том числе в плотных транспортных потоках, в которых беспилотные автомобили чувствуют себя уверенно и выполняют все маневры не хуже водителей и даже лучше.