Китайські автономні таксі прямують в Європу

Прискорюючи виробництво роботоксі 7-го покоління, менеджери Pony.ai у досягненні задуманого досліджують нові ринки в Європі. Дорожні випробування вже проводяться в Люксембурзі через постачальника послуг мобільності Emile Weber.

Попутно китайський світовий лідер у сфері технологій автономного водіння запустив цілодобову роботу Robotaxi у китайських мегаполісах Гуанчжоу та Шеньчжень, двох динамічних економічних регіонах південного Китаю. Цей крок розширив робоче вікно Robotaxi з 15 годин на день до повної цілодобової доступності.

Окрім цього, Pony.ai паралельно розширила тестування Robotaxi Gen-7 у столиці Китаю Пекіні до 24 годин на день. Pony AI також випробовує свою технологію в Південній Кореї, де отримала загальнонаціональні дозволи на експлуатацію роботаксі. Одночасно триває співпраця з Управлінням доріг і транспорту Дубая та з Uber Technologies Inc. щодо розгортання безпілотних транспортних засобів на Близькому Сході.

Власна система автономного водіння покладається на "віртуального водія" з напрацюваннями понад 500 000 годин безпілотної роботи (див. відео нижче). За статистикою, система досягла показника безпеки, що в десять разів перевищує аналогічні у водіїв-людей. Покращено здатність системи реагувати на складні дорожні умови та зміну погодних умов.

В основі закладених можливостей сенсорного сприйняття та розпізнавання Pony.ai лежить багатосенсорна архітектура, яка об'єднує високопродуктивний 128-променевий LiDAR, 8-мегапіксельні камери та 4D-радар міліметрового діапазону. Разом ці компоненти забезпечують сприйняття в режимі реального часу на 360 градусів – навіть за умов слабкого освітлення або вночі.

"Наші випробування у Люксембурзі знаменують собою початок нового розділу для співпраці, інновацій та просування автономної мобільності як у Люксембурзі, так і в Європі. Ми з нетерпінням чекаємо на розширення автономної мобільності по всьому Люксембургу в найближчі місяці", – заявив співзасновник і генеральний директор Pony.ai доктор Джеймс Пен.

Весною Pony.ai отримала дозвіл на наукові випробування автономного керування L4 від Міністерства мобільності та громадських робіт Люксембургу. Початкові випробування розпочалися в комуні Леннінген, опрацьовуються для розгорнення додаткових ділянок (див. відео внизу).

На усіх етапах показової роботи автономних таксомоторів демонструються сценарії високої складності, в тому числі у щільних транспортних потоках, в яких безпілотні автомобілі почуваються впевнено й виконують усі маневри не гірше від водіїв і навіть краще.