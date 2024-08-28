Китайские электрические экскаваторы Sany вышли на европейский рынок

Нидерланды известны своим новаторским отношением к аккумуляторной технике и экологии. Пока производители со всего мира еще только размышляют над разработками в сегменте землекопов и думают о рынке сбыта, Нидерланды уже определились.

Продемонстрированный в начатом еще в первый месяц лета туре электрический экскаватор средней размерной группы Sany SY215E уже вызвал значительный интерес среди более 200 клиентов. На сегодня, как рассказывает electrek.co со ссылкой на официальный релиз компании, уже оформлены "десятки предпродажных заказов".

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Помимо экологического потенциала с нулевым выбросом, Sany SY215E имеет еще и привлекательные рабочие характеристики (см. иллюстративное видео внизу). Он способен в высоту копать на 9,6 м, а в глубину – 6,25 м.

Землекоп весом 23,3 т имеет мощность 150 кВт/204 л.с. и силу копания ковшом 138 кН. Такое усилие не уступает классическим гусеничным экскаваторам с дизельным двигателем.

Аккумуляторный экскаватор Sany специально разрабатывался под европейский рынок. Фото: Sany

Благодаря аккумулятору емкостью 422 кВт-ч, экскаватор может работать без подзарядки целую смену (7 часов + 1 час на обеденный перерыв). Мощная система быстрой зарядки по технологии "двойной пистолет" помогает достичь полного заряда всего за 70 минут.

По подсчетам Sany, аккумуляторный экскаватор имеет привлекательную стоимость владения, экономит хозяйству почти 21 560 евро в год по сравнению с обычными экскаваторами.

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Стоит отметить, что на рынок Нидерландов со своей спецтехникой теперь нацелились не только Sany. Сюда со своими новыми электрическими фронтальными погрузчиками и экскаваторами пробивается Volvo CE и Komatsu с новым электрическим экскаватором.