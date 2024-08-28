Китайські електричні екскаватори Sany вийшли на європейський ринок

Нідерланди відомі своїм новаторським ставленням до акумуляторної техніки та екології. Поки виробники з усього світу ще тільки розмірковують над розробками в сегменті землекопів та мізкують щодо ринку збуту, Нідерланди вже визначилися.

Продемонстрований у розпочатому ще в перший місяць літа турі електричний екскаватор середньої розмірної групи Sany SY215E вже викликав значний інтерес серед понад 200 клієнтів. На сьогодні, як розповідає electrek.co з посиланням на офіційний реліз компанії, уже оформлено "десятки передпродажних замовлень".

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Окрім екологічного потенціалу з нульовим викидом, Sany SY215E має ще й привабливі робочі характеристики (див. ілюстративне відео внизу). Він спроможний у висоту копати на 9,6 м, а у глибину – 6,25 м.

Землекоп вагою 23,3 т має потужність 150 кВт/204 к.с. та силу копання ковшем 138 кН. Таке зусилля не поступається класичним гусеничним екскаваторам з дизельним двигуном.

Акумуляторний екскаватор Sany спеціально розроблявся під європейський ринок. Фото: Sany

Завдяки акумулятору місткістю 422 кВт-год, екскаватор може працювати без підзарядки цілу зміну (7 годин + 1 година на обідню перерву). Потужна система швидкого заряджання за технологією "подвійний пістолет" допомагає досягти повного заряду за всього 70 хвилин.

За підрахунками Sany, акумуляторний екскаватор має привабливу вартість володіння, економить господарству майже 21 560 євро на рік порівняно зі звичайними екскаваторами.

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Варто зазначити, що ринок Нідерландів зі своєю спецтехнікою тепер націлилися не тільки Sany. Сюди зі своїми новими електричними фронтальними навантажувачами та екскаваторами пробивається Volvo CE та Komatsu з новим електричним екскаватором.