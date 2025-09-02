Китайские квадроциклы CFmoto будут воевать с россиянами на стороне украинцев

Техника приобретена по запросу теробороновцев. Как говорится в сообщении Сумской ОГА, возникла потребность повысить мобильность подразделений. В первую очередь для выполнения боевых задач, логистики.

В среднем каждая такая четырехколесная машина стоит на украинском рынке от 300 до 350 тысяч гривен в стандартной комплектации. Скажем, за квадроцикл CFmoto CFORCE 520 L EPS (CF500AU-9L) в западной части Украины бизнесмены просят 341 356 грн, а в Киеве его можно взять у официального дилера за 310 335 грн.

По какой цене покупали квадроциклы упомянутой бригаде, в сообщении не рассказывается. Однако из короткого видео видно, что бойцы мототехникой довольны: новое есть новое. И упомянутый 520L уже всесторонне байкерами подразделения протестирован.

Квадроцикл средней размерной группы с надежным двигателем объемом 495 куб. см мощностью 34 л.с. и вариаторной трансмиссией имеет электроусилитель руля, что облегчает управляемость и улучшает маневрирование даже в сложных дорожных условиях.

Фото: Сумская ОВА

Вообще CFORCE 520L разрабатывался под нужды сельского хозяйства, повседневной эксплуатации в условиях бездорожья. Однако война внесла свои коррективы и двухместные машины будут работать в украинских военных миссиях на боевых, логистических операциях, эвакуации раненых.

Водитель самостоятельно выбирает привод. Он может быть на 2 колеса, полный на четыре колеса или полный привод с блокировкой. Все зависит от дорожных условий, ландшафта, сезонных перепадов температур и тому подобное.

При этом стоит добавить, что у квадроцикла большой дорожный просвет, выросший до 25,4 см, и усиленная независимая подвеска на двойных А-образных рычагах с регулируемыми амортизаторами и 25-дюймовыми шинами. Это поднимает ходовые возможности на новый эксплуатационный уровень, что ни в коем случае не похож на спокойный аграрный стиль вождения.