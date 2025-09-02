Китайські квадроцикли CFmoto воюватимуть з росіянами на боці українців

Техніка придбана за запитом тероборонівців. Як йдеться у повідомленні Сумської ОВА, виникла потреба підвищити мобільність підрозділів. В першу чергу для виконання бойових завдань, логістики.

В середньому кожна така чотириколісна машина коштує на українському ринку від 300 до 350 тисяч гривень в стандартній комплектації. Скажімо, за квадроцикл CFmoto CFORCE 520 L EPS (CF500AU-9L) в західній частині України бізнесмени просять 341 356 грн, а у Києві його можна взяти в офіційного дилера за 310 335 грн.

За якою ціною купували квадроцикли згаданій бригаді, у повідомленні не розповідається. Однак з короткого відео видно, що бійці мототехнікою вдоволені. Зрозуміло, що нове є нове, як от згаданий 520L, що вже всебічно протестований байкерами підрозділу.

Квадроцикл середньої розмірної групи з надійним двигуном об’ємом 495 куб. см потужністю 34 к.с. та варіаторною трансмісією має електропідсилювач керма, що полегшує керованість та покращує маневрування навіть у складних дорожніх умовах.

Фото: Сумська ОВА

Взагалі CFORCE 520L розроблявся під потреби сільського господарства, повсякденної експлуатації в умовах бездоріжжя. Однак війна внесла свої корективи й двомісні машини працюватимуть в українських воєнних місіях на бойових, логістичних операціях, евакуації поранених.

Водій самостійно вибирає привід. Він може бути на 2 колеса, повний на чотири колеса чи повний привід з блокуванням. Все залежить від дорожніх умов, ландшафту, сезонних перепадів температур тощо.

При цьому варто додати, що у квадроцикла великий дорожній просвіт, який зріс до 25,4 см, та посилена незалежна підвіска на подвійних А-подібних важелях з регульованими амортизаторами й 25-дюймовими шинами. Це підносить ходові можливості на новий експлуатаційний рівень, що в жодному разі не схожий на спокійний аграрний стиль водіння.