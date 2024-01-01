Китайские пикапы захватывают австралийский рынок

Австралия является одним из крупнейших регионов, где очень популярны пикапы. Традиционные и новые китайские автопроизводители ведут активную борьбу за долю рынка в этом сегменте. Статистика продаж свидетельствует, что гибридные модели из Китая становятся все популярнее. Кроме того, ассортимент пикапов китайского производства в Австралии стремительно пополняется.

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В частности, как отмечает Carscoops, на прошлой неделе на рынок вышли новички – JAC Hunter и Foton Tunland. Они предлагают достаточно разные подходы относительно полезной нагрузки, комфорта и производительности.

JAC Hunter - это более премиальная версия существующего пикапа T9, которая позиционируется как флагманская модель и конкурент BYD Shark 6 или Ford Ranger Raptor. Под капотом Hunter установлена гибридная установка, состоящая из 2,0-литрового четырехцилиндрового агрегата с турбонаддувом и двух электромоторов на осях.

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Общая мощность системы составляет 523 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Автомобиль также обладает батареей на 31,2 кВт-ч, что обеспечивает до 100 км запаса хода на электротяге. Она также поддерживает опцию V2L, что позволяет использовать JAC Hunter в качестве источника энергии. В то же время данные о тяговой способности, грузоподъемности и стоимости модели пока неизвестны.

В то же время Foton представил сразу две новинки: Tunland V7 и Tunland V9. Большинство их спецификации держат в тайне, но известно, что V7 будет занимать роль “рабочей лошадки”, тогда как V9 является его флагманской версией. Обе модели Tunland оснащены 2,0-литровым турбодизельным двигателем с 48-вольтовой гибридной системой на 163 л.с. и 450 Нм крутящего момента.