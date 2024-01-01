Китайські пікапи захоплюють австралійський ринок

Австралія є одним з найбільших регіонів, де дуже популярні пікапи. Традиційні та нові китайські автовиробники ведуть активну боротьбу за частку ринку в цьому сегменті. Статистика продажів свідчить, що гібридні моделі з Китаю стають все популярнішими. Крім того, асортимент пікапів китайського виробництва в Австралії стрімко поповнюється.

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Зокрема, як зазначає Carscoops, минулого тижня на ринок вийшли новачки – JAC Hunter та Foton Tunland. Вони пропонують досить різні підходи щодо корисного навантаження, комфорту та продуктивності.

JAC Hunter — це більш преміальна версія існуючого пікапа T9, яка позиціонується як флагманська модель й конкурент BYD Shark 6 чи Ford Ranger Raptor. Під капотом Hunter встановлено гібридну установку, що складається з 2,0-літрового чотирициліндрового агрегата з турбонаддувом й двох електромоторів на осях.

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Загальна потужність системи становить 523 к.с. й 1000 Нм крутного моменту. Автівка також має батареєю на 31,2 кВт-год, що забезпечує до 100 км запасу ходу на електротязі. Вона також підтримує опцію V2L, що дозволяє використовувати JAC Hunter як джерело енергії. Водночас дані про тягову здатність, вантажопідйомність та вартість моделі поки що невідомі.

Водночас Foton представив одразу дві новинки: Tunland V7 і Tunland V9. Більшість їх специфікації тримають в таємниці, але відомо, що V7 займатиме роль “робочої конячки”, тоді як V9 є його флагманською версією. Обидві моделі Tunland оснащені 2,0-літровим турбодизельним двигуном з 48-вольтовою гібридною системою на 163 к.с. й 450 Нм крутного моменту.