Китайский автомобиль - лидер среди новых "электричек" в Украине

Украинский автопарк с начала 2025 года пополнили 8600 новых легковых электромобилей, в течение августа первые “зеленые” номерные знаки и техпаспорта получили 1966 новых легковушек группы BEV. Это новый рекорд для нашего рынка, уверены в Институте исследований авторынка.

Кстати какие новые электромобили представили в Киеве

В прошлом месяце украинский рынок новых электромобилей снова подтвердил смещение в сторону китайских брендов. Лидером стала марка BYD, которая уверенно наращивает продажи благодаря сочетанию насыщенной комплектации, большого запаса хода и конкурентной цены.

Второе место - за Honda, которые на самом деле являются перелицованными моделями китайских марок и 95%, производимых в КНР. На третью позицию вышел Volkswagen, преимущественно благодаря модели ID Unix, которая тоже производится в Поднебесной.

Топ-10 марок новых электромобилей, 08-2025

Эта картина демонстрирует быстрое расширение круга игроков и изменение отношения украинцев к электромобилям. Если раньше выбор ограничивался несколькими известными моделями, то теперь покупатели активно присматриваются к новым брендам, оценивая их технологичность и дизайн наравне с традиционными критериями надежности.

При этом частично статистику Honda, VW, Audi, Mercedes-Benz формируют не только привезенные из Европы (их меньше), но в основном "релоцированные" из Китая автомобили, которые для внутреннего рынка выпускаются под местными марками, а в Украину попадают уже с эмблемами известных в Европе компаний.

Топ-10 моделей новых электромобилей, 08-2025

Также интересно сколько средств экономят электромобили на закупке нефтепродуктов

В августе лидером среди новых электромобилей в Украине снова стал BYD Song Plus с результатом 384 регистрации. Модель уверенно оторвалась от конкурентов благодаря большому запасу хода, пространства в салоне и комплектации.

Вторую позицию с заметным отставанием (212 авто) получил Volkswagen ID. Unix, который также происходит из Китая: модель производят там и позиционируют как электрическую альтернативу для ценителей известного немецкого бренда. Третья в списке Honda e:NS1, которая производится на заводе Dongfeng.

Такие результаты четко показывают, насколько сильно Китай влияет на сегмент новых электромобилей в Украине.