Китайське авто - лідер серед нових "електричок" в Україні

Український автопарк від початку 2025 року поповнили 8600 нових легкових електромобілів, впродовж серпня перші “зелені” номерні знаки й техпаспорти отримали 1966 нових легковиків групи BEV. Це новий рекорд для нашого ринку, впевнені в Інституті досліджень авторинку.

Минулого місяця український ринок нових електромобілів знову підтвердив зсув у бік китайських брендів. Лідером стала марка BYD, яка впевнено нарощує продажі завдяки поєднанню насиченої комплектації, великого запасу ходу та конкурентної ціни.

Друге місце — за Honda, які насправді є перелицьованими моделями китайських марок та 95% яких виробляються в КНР. На третю позицію вийшов Volkswagen, переважно завдяки моделі ID Unix, яка теж виробляється в Піднебесній.

Топ-10 марок нових електромобілів, 08-2025

Ця картина демонструє швидке розширення кола гравців і зміну ставлення українців до електромобілів. Якщо раніше вибір обмежувався кількома відомими моделями, то тепер покупці активно придивляються до нових брендів, оцінюючи їхню технологічність і дизайн нарівні з традиційними критеріями надійності.

При цьому частково статистику Honda, VW, Audi, Mercedes-Benz формують не лише привезені з Європи (їх менше), але в основному «релоковані» з Китаю автомобілі, які для внутрішнього ринку випускаються під місцевими марками, а до України потрапляють уже з емблемами відомих у Європі компаній.

Топ-10 моделей нових електромобілів, 08-2025

У серпні лідером серед нових електромобілів в Україні знову став BYD Song Plus із результатом 384 реєстрації. Модель упевнено відірвалася від конкурентів завдяки великому запасу ходу, простору в салоні та комплектації.

Другу позицію з помітним відставанням (212 авто) отримав Volkswagen ID. Unix, який також походить із Китаю: модель виробляють там і позиціонують як електричну альтернативу для поціновувачів відомого німецького бренду. Третя у списку Honda e:NS1, яка виробляється на заводі Dongfeng.

Такі результати чітко показують, наскільки сильно Китай впливає на сегмент нових електромобілів в Україні.