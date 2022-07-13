На производство четвероногого робота XPeng привлекла 100 миллионов долларов США.

Китайский производитель автомобилей XPeng еще в прошлом году показал концепт "первого робота-единорога". На днях он объявил о привлечении финансирования для его серийного выпуска в размере 100 млн долларов.

Деньги будут использованы для инвестиций в исследования и разработки роботизированного оборудования и программного обеспечения для ускорения разработки продукта и усовершенствования технологий. По словам господина Цуй Гуанфу, одного из ведущих инвесторов, рынок домашних роботов имеет огромный потенциал, и это то, на что XPeng планирует ориентироваться, разрабатывая разные конкурентоспособные продукты. Компания ожидает, что разумные роботы появятся в домохозяйствах в течение следующих двух лет, “обогащая наш ежедневный опыт”.

Кстати виновники компонентов разрабатывают домашнего робота для зарядки электромобилей

Первый такой продукт XPeng Robotics – четырехногий робот, оснащенный автономной навигацией и “способный обеспечивать безопасные и маневренные движения с помощью мультимодальной функции эмоционального взаимодействия”. Бот будет служить компаньоном с возможностью заботиться, транспортировать и развлекать.

XPeng Robotics – очаровательная четырехлапая машина со множеством других передовых технологий.

Единорог может говорить, оснащенный функциями обнаружения и распознавания объектов, избегания помех, визуального управления движениями и интеллектуальной навигации. Он сможет реагировать на голос, мимику, язык тела и тактильные чувства человека. Но одной из его наиболее привлекательных особенностей, безусловно, является его удобство в езде, хотя, пожалуй, сможет возить разве что детей.