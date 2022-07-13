На виробництво чотириногого робота XPeng залучила 100 мільйонів доларів США.

Китайський виробник автомобілів XPeng ще минулого року показав концепт “першого робота-єдинорога”. А днями він оголосив про залучення фінансування для його серійного випуску у розмірі 100 млн доларів.

Гроші будуть використані для інвестицій у дослідження та розробки роботизованого обладнання та програмного забезпечення, щоб прискорити розробку продукту та вдосконалити технології. За словами пана Цуй Гуанфу, одного з провідних інвесторів, ринок домашніх роботів має величезний потенціал, і це те, на що XPeng планує орієнтуватися, розробляючи різні конкурентоспроможні продукти. Компанія очікує, що розумні роботи з’являться в домогосподарствах протягом наступних двох років, “збагачуючи наш щоденний досвід”.

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Першим таким продуктом XPeng Robotics є чотириногий робот, який оснащений автономною навігацією та “здатний забезпечувати безпечні та маневрені рухи за допомогою мультимодальної функції емоційної взаємодії”. Бот буде служити компаньйоном із можливістю піклуватися, транспортувати та розважати.

XPeng Robotics – чарівна чотирилапа машина із безліччю інших передових технологій.

Єдиноріг може говорити, оснащений функціями виявлення та розпізнавання об’єктів, уникнення перешкод, візуального керування рухами та інтелектуальної навігації. Він зможе реагувати на голос, міміку, мову тіла та тактильні відчуття людини. Але однією з його найпривабливіших особливостей, безумовно, є його зручність у їзді, хоча, мабуть, зможе возити хіба що дітей.

Поки що немає жодної інформації про можливу дату випуску чи ціну на робота-єдинорога. Тим часом ви можете поглянути на анімацію нижче, щоб отримати краще уявлення про роботизованого чотириногого XPeng.